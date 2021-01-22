الصحة العالمية: الفيروسات كائنات ذكية (فيديو)

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، على تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك دولة أفريقية حصلت على 25 جرعة فقط.

وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الدولة الغنية هى من تستأثر باللقاح، منوها بأن عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل سيصيب العالم كله بمشكلة كبرى، حيث لن نستطع القضاء على الفيروس.

وأضاف أن الفيروسات كائنات ذكية، قادرة على التحور، حيث إذا استمر انتقاله في الدول التي لم تتلقى اللقاح بنسبة كبيرة قد تستمر التحورات وقد تظهر سلالة جديدة لا تستجيب للقاح وتنتقل إلى الدول التي انهت عملية اللقاح، ومن ثم من مصلحة الدول الغنية ألا تستأثر بالنسبة الأكبر من اللقاح.

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