الصحة العالمية: الفيروسات كائنات ذكية (فيديو)

عقب الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، على تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك دولة أفريقية حصلت على 25 جرعة فقط.





وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الدولة الغنية هى من تستأثر باللقاح، منوها بأن عدم توزيع اللقاحات بشكل عادل سيصيب العالم كله بمشكلة كبرى، حيث لن نستطع القضاء على الفيروس.



