شبان المراغة يواجه اهلي المنشأة وقفط امام البلينا بالقسم الثالث

الخميس 21/يناير/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
تنطلق في الثانية والنصف من عصر بعد غدا السبت، مواجهات الجولة التاسعة، للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

وتستهل الجولة بمواجهة فريق نادي شبان المراغة متصدر المجموعة برصيد15 نقطة، امام نظيره فريق نادي اهلي المنشأة.

فيما يواجه فريق نادي قفط وصيف المجموعة برصيد14 نقطة، نظيره فريق مركز شباب البلينا، صاحب المركز الحادي عشر، برصيد 5نقاط، التي تجمعهما بملعب الاول.

ويلاقي فريق نادي ابوتيج صاحب المركز الرابع، برصيد10 نقاط، نظيره فريق نادي الرحلات عاشر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وعلي ملعب نادي المراغة يستضيف صاحب الارض الذي يحتل المركز الخامس برصيد10 نقاط، نظيره فريق مركز شباب سوهاج الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.


فيما يواجه فريق نادي الشعب بقوص، صاحب المركزالسادس برصيد 9 نقاط، نظيره فريق نادي مكة المكرمة ثامن المجموعة برصيد8 نقاط، التي تجمعهما بملعب الاخير.


وتختتم المواجهات بمباراة فريق البداري الذي يحتل المركز التاسع، امام نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن متخيل المجموعة برصيد نقطتين.

1_شبان المراغة 15نقطة
2_نادي قفط 14نقطة
3_نادي اخميم 14 نقطة
4_نادي ابوتيج 10 نقاط
5_نادي المراغة 10 نقاط
6_شعب قوص 9 نقاط
7_اهلي المنشأة 8 نقاط
8_مكة المكرمة 8 نقاط
9_نادي البداري 8 نقاط
10_نادي الرحلات 7 نقاط
11_مركز شباب البلينا 5 نقاط
12_مركز شباب سوهاج نقطتين
13_نجوع مازن نقطتين

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