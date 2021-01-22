إبراهيم عيسى: الإخوان يخططون للعودة للمجتمع في 2021

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إنه من المخاطر التي لدينا في عام 2021 هو عودة الإخوان، هذه الجماعة الإرهابية، فقدرتهم على التواصل مع المجتمع الأمريكى موجودة، فالمقاطعة الخليجية لقطر انتهت، وحدث نوع من العودة، فحينما تتخاصم الحكومات اتركوا الشعوب كما هى وارحموها، والإخوان لم يخرجوا من مصر، ولكن الأعضاء نفسهم متغلغلين في المجتمع و"ماحدش قرب منهم وموجودين فى بعض أجهزة الدولة ولديهم خطة للعودة"، وأنور السادات هو من أعاد الإخوان بقوة بعد تراجعهم فى عصر جمال عبد الناصر، فجنازة حسن البنا لم يحضرها أي شخص.





وأضاف "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة"،: "نريد معرفة ما هي خطة الدولة فى التعامل مع خطر عودة الإخوان، فهل لدينا خطة للتعامل مع هذا الخطر، وهل المجتمع والدولة جاهزين أنها تصد الخطة، ليس بالشكل الأمنى فقط".





وتابع الإعلامي: "الخطر الثاني هو حالة السلفية والتسلف فى المجتمع، وكأننا لم نتخلص من فكرهم، ففى الوقت الذى تحارب السعودية بضراوة التطرف والتسلف، يملأ جوانب المجتمع المصرى، وحتى أجهزة الدولة فى مصر، فمعنى التسلف "الوقوف عند الشكليات في الدين.. والتدخل في سلوكيات الناس.. والتوقف عند الأفكار المتخشبة.. والوقوف ضد المختلف.. والحرب ضد تجديد الخطاب الدينى.. والجمود في مواجهة العالم".