بإطلالة رقيقة.. أنغام تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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تحرص الفنانة والمطربة أنغام التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



وشاركت أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت أنغام بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية جيمسبوت باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.



يشار أن الفنانة أنغام ، احتفلت بعيد ميلادها يوم الثلاثاء الماضي ، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها منهم المطربة أحلام وأمير طعيمة وآخرين.



والجدير ذكره أن أنغام طرحت مؤخرًا البوم "أناني " ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، وهم "مزح" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و"أناني" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"طاولة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"ثلاثة حروف" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"آخر لقاء" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"تسلم يدينه" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"أسمك حبيبي" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و"غريب" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.