بإطلالة رقيقة.. أنغام تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الخميس 21/يناير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة والمطربة أنغام التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وشاركت أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أنغام بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية جيمسبوت باللون الأسود ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.

يشار أن الفنانة أنغام ، احتفلت بعيد ميلادها يوم الثلاثاء الماضي ، وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها منهم المطربة أحلام وأمير طعيمة وآخرين.

والجدير ذكره أن أنغام طرحت مؤخرًا البوم "أناني " ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، وهم "مزح" من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وألحان صادق الشاعر، و"أناني" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"طاولة" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان صادق الشاعر، و"ثلاثة حروف" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"آخر لقاء" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"تسلم يدينه" من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد وألحان سهم، و"أسمك حبيبي" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان صادق الشاعر، و"غريب" من كلمات الأمير سعود بن عبد الله وألحان سهم.

أخبار تهمك

عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ ربع ساعة

تداعيات توديع ريال مدريد لكأس إسبانيا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 7 ساعات

متعب يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ 37 دقيقة

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ ساعة و 10 دقيقة

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

11:34 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»