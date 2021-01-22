ضياء فاضل: "وقعت عقدا مع شركة إنتاج ولكن الموضوع لم يكتمل" (فيديو)

قال المطرب الشاب ضياء فاضل إنه اكتشف حبه للغناء والفن منذ صغره، من خلال النشاط المدرسي، حيث كان ينشد الابتهالات الدينية بين زملاءه في المدرسة، واكتشفه أحد المعلمين بمدرسته.





وأضاف فاضل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن كان خجول جدا ولا يستطيع الغناء أمام الناس، ولكنه مع الوقت تدرب على الأمر وتخلص من خجله، وأصبح يتمكن من الغناء أمام الجميع.



