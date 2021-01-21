تعرف على صفقات مركز شباب قويسنا الشتوية

Advertisements





نجح مركز شباب نادى قويسنا فى التعاقد مع ثلاثة صفقات شتوية لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة وذلك بعد مجهودات من طارق صدقى أمين الصندوق والمشرف العام على الكورة .



وشملت قائمة التعاقدات محمود الحضرى ومحسن ودح لاعبا عثماثون طنطا عن طريق وكيل اللاعبين كيمو علوش، وإيهاب عفروتو لاعب مركز شباب الجابرية عن طريق وكيل اللاعبين وائل أبو الليل .



جدير بالذكر ان الجهاز الفنى والإداري للفريق يتكون من باهر السباعى مدير فني وحسام عواد مدرب عام وأحمد صريح مدرب مساعد ومحمود عبد المقصود مدرب حراس الجهاز الإدارى وائل بدير ومحمد عوني والجهاز الطبي عبد الغني محمد.



وكان الفريق خاض ثلاثة مباريات حقق ٦ نقاط من فوزين وهزيمة امام مركز شباب تلا فى مباراته الأخيرة وينافس شباب قويسنا على الصعود الى دورة الترقى املا فى الصعود للقسم الثالث .