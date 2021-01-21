عيد ميلاد سعيد.. هكذا هنأت سيرين عبدالنور ياسمين صبري بعيد ميلادها

الخميس 21/يناير/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحتفل الفنانة ياسمين صبري اليوم الواحد والعشرين من يناير بعيد ميلادها الـ 33 .


وحرص عدد كبير من النجوم علي تهنئتها منهم الفنانة اللبنانية سيرين عيدالنور ونشرت سيرسن صورة تجمعهما عبر خاصية الأستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام .


وكتبت سيرين عبد النور علي الصورة قائله: "عيد ميلاد سعيد".

يشار أن ياسمين صبري اختيرت للسنة الثالثة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم ، حيث أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم. 


يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.


وفي سياق آخر انشغلت سيرين عبد النور الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم.

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