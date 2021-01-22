رئيس هيئة قناة السويس: نستهدف عبور 5 مليارات طن حمولة سنويًا (فيديو)

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المستهدف لقناة السويس عبور 5 مليارات طن حمولة سنويا.





وأضاف "ربيع"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن المستهدف تحقيقه من إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار، حاليا بحلول 2023.





وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن هناك خطة استراتيجية تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، موضحا أن قناة السويس غير موجود بها جراجات عكس قناة السويس القديمة، التي يتواجد بها خمسة جراجات، موضحا أنه جار العمل على إنشاء 3 جراجات في المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس.



