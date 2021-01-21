كوكاكولا يدخل معسكر مغلق استعدادا لموقعة القناة

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دخل الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة تامر مصطفي المدير الفنى في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الغد امام القناة ضمن مباريات الجولة العاشرة للممتاز ب والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوي .



وعقد تامر مصطفي جلسة مع اللاعبين وطالبهم باستمرار الانتصارات بعد ان نجح الفريق في الفوز في أخر ثلاث مباريات بالدوري وارتفاع رصيد الفريق للنقطة ١٣ بالمركز الرابع .



ويضم الجهاز الفنى بجانب مصطفي كل من رضا الفيداوي مدرب عام وحمد صالح مدرب ومحمد مصطفى مخطط أحمال وصبحي درويش مدرب حراس وايمن عبد القادر مدير اداري وحسن وهبي مدير مالي وهيثم ابراهيم شئون لاعبين واحمد حمدي علاج طبيعي وبهاء ابراهيم مدلك‎.