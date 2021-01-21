مهرجان " صاحبي الوحيد" لحودة ناصر وفيلو يحقق 113 ألف مشاهدة بعد عرضه بأيام

الخميس 21/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح مطرب المهرجانات فيلو الدخلاوي مهرجان "صاحبي الوحيد" وذلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وحققت الأغنية 113,707مشاهدة ، وهي غناء فيلو وحودة ناصر وتوزيع مصطفي السيسي. 


ومن كلمات تلك الأغنية :" صحبي خدني غدر فاجاه حطني مكانه.. مع اني في البداية انا.. كنت هصور عشانه.. اخس علي الاصول تعبان من دول ودول كله فالح يقول وفي النهاية باعو وخانو.. حب قرود عاملين جلب والموت هنا تحت الطلب كل اللي جاي هيتقلب انتو اشتغاله.. واقف الكلام بطل دكن علي اي جنمب هتتركن الناس تعزل من السكن جايه الازاله.. صابر علي الجراح وقلبي.. مش شايف نهائي.. جايب سلاح وهدي ضرب ضرب عشوائي خلصت الحكاية مين وقف معايا..هي دي النهاية ولا حد عليا باقي.. فخر الرجولة منو اتعلمو ومبدأ دا حب جدعنه.. حسين بليله اعدائه سلمو سالك ساترها معايا ربنا.

غيط الصعيدي يعني جمهوريه والفرحه هنا لمت بشارية.. احلي عريس في الدنيا عريسنا الشياكة.. احمد مدرية.. جرب تثورك تدفن ونلف جسمك ب الكفن..في البحر يابني احنا السفن ومسيطرين.. تدخل بادببك تحترم وتحلو تاخد ب القلم.. يازميلي دا اللي خاف سلم هنا سفاحين.. حبك يابنت وياما غير فينا..يوم ماهتسبيني هتبق.. العيشه وطينه..اغلي حاجه ليا.. في كل الدنيا ديا.. الحته الطريه.. اللي اطري من العجينه..صاحبي الوحيد بيا غدر والعيب دا منو ..اوام صدر.. وقولت ماشي نصيب قدر وبكره خير..يمكن نقابل الجدع ونلاقي حظنا في الودع.


في الدنيا انا شوفت البدع..ومفيش تقدير.. بينهم ليه ورايا في كل سكه ماشي فيها..فينهم لما عيشت انا ايام مش نزيهه.. مفكرينا عيشنا بلمال اتريشنا.. لاضيقتنا خشنه الدنيا ولا اتمتعنا بيها.. حالف لزود خطوتي واقتل عدوي بمطوتي.

واكتب حكايتي وقصتي علي كل حيطه.. خصمي دا لازم يتردم علشان يحس بلندم.. من رد فعلي هيتصدم وهتبقا ظيطه.. حقي مابيتش بره لو هيروح معاه رقبتي.. اصلي يامه اتجرحت كل ده كان سببو طيبتي.. ايوة من انهارده عمري تاني مارضي.. انتو.. خلق مرضي وامنتلكو دي مصيبتي.. عين العزول رضقت غلط واحنا يناس شيلنا الزلط

والقلب من وقعه اتجلط عضمي اتني..شكل الرجولة معزله والحاله مش مستحمله.. والكل جاي يرمي البله لا مش هنا
استويت منك يادنيا كده علي الجناب.. اترميت وسط ناس ممثلين دور الصحاب..بس هما فين مش مسندلين.. ايوة غدارين نيتهم سودا وهباب.. الحق صوت بس اتحشر والكدب والغدر انتشر..انا قلبي اوفي من البشر دول ناس هلاك..مطمرش خيري في حضرتك يازميلي خلصت اسمتي..كمل لواجدك سكتك انا مش معاك.. مي يعني احساس الامان وروحي فيها.. الله عمري ماازعلها بس ازعل عليها ..هي دي السعادة سكر من الزيادة.. قولت تاتا وهي مساكني باديها.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

منذ ساعة و 12 دقيقة

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 7 ساعات

تداعيات توديع ريال مدريد لكأس إسبانيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

متعب يوجه تحذير شديد اللهجة للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل- إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ 17 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

"جريمة".. تامر أمين يقدم بلاغ للمجلس الأعلى للإعلام على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

ريال مدريد يحسم مصير زيدان

11:00 م

موسيماني غاضب من مستوى صفقة الأهلي

11:34 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:32 م

عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

10:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»