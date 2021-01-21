مهرجان " صاحبي الوحيد" لحودة ناصر وفيلو يحقق 113 ألف مشاهدة بعد عرضه بأيام





وحققت الأغنية 113,707مشاهدة ، وهي غناء فيلو وحودة ناصر وتوزيع مصطفي السيسي.





ومن كلمات تلك الأغنية :" صحبي خدني غدر فاجاه حطني مكانه.. مع اني في البداية انا.. كنت هصور عشانه.. اخس علي الاصول تعبان من دول ودول كله فالح يقول وفي النهاية باعو وخانو.. حب قرود عاملين جلب والموت هنا تحت الطلب كل اللي جاي هيتقلب انتو اشتغاله.. واقف الكلام بطل دكن علي اي جنمب هتتركن الناس تعزل من السكن جايه الازاله.. صابر علي الجراح وقلبي.. مش شايف نهائي.. جايب سلاح وهدي ضرب ضرب عشوائي خلصت الحكاية مين وقف معايا..هي دي النهاية ولا حد عليا باقي.. فخر الرجولة منو اتعلمو ومبدأ دا حب جدعنه.. حسين بليله اعدائه سلمو سالك ساترها معايا ربنا.



غيط الصعيدي يعني جمهوريه والفرحه هنا لمت بشارية.. احلي عريس في الدنيا عريسنا الشياكة.. احمد مدرية.. جرب تثورك تدفن ونلف جسمك ب الكفن..في البحر يابني احنا السفن ومسيطرين.. تدخل بادببك تحترم وتحلو تاخد ب القلم.. يازميلي دا اللي خاف سلم هنا سفاحين.. حبك يابنت وياما غير فينا..يوم ماهتسبيني هتبق.. العيشه وطينه..اغلي حاجه ليا.. في كل الدنيا ديا.. الحته الطريه.. اللي اطري من العجينه..صاحبي الوحيد بيا غدر والعيب دا منو ..اوام صدر.. وقولت ماشي نصيب قدر وبكره خير..يمكن نقابل الجدع ونلاقي حظنا في الودع.





في الدنيا انا شوفت البدع..ومفيش تقدير.. بينهم ليه ورايا في كل سكه ماشي فيها..فينهم لما عيشت انا ايام مش نزيهه.. مفكرينا عيشنا بلمال اتريشنا.. لاضيقتنا خشنه الدنيا ولا اتمتعنا بيها.. حالف لزود خطوتي واقتل عدوي بمطوتي.



واكتب حكايتي وقصتي علي كل حيطه.. خصمي دا لازم يتردم علشان يحس بلندم.. من رد فعلي هيتصدم وهتبقا ظيطه.. حقي مابيتش بره لو هيروح معاه رقبتي.. اصلي يامه اتجرحت كل ده كان سببو طيبتي.. ايوة من انهارده عمري تاني مارضي.. انتو.. خلق مرضي وامنتلكو دي مصيبتي.. عين العزول رضقت غلط واحنا يناس شيلنا الزلط



والقلب من وقعه اتجلط عضمي اتني..شكل الرجولة معزله والحاله مش مستحمله.. والكل جاي يرمي البله لا مش هنا

استويت منك يادنيا كده علي الجناب.. اترميت وسط ناس ممثلين دور الصحاب..بس هما فين مش مسندلين.. ايوة غدارين نيتهم سودا وهباب.. الحق صوت بس اتحشر والكدب والغدر انتشر..انا قلبي اوفي من البشر دول ناس هلاك..مطمرش خيري في حضرتك يازميلي خلصت اسمتي..كمل لواجدك سكتك انا مش معاك.. مي يعني احساس الامان وروحي فيها.. الله عمري ماازعلها بس ازعل عليها ..هي دي السعادة سكر من الزيادة.. قولت تاتا وهي مساكني باديها.

طرح مطرب المهرجانات فيلو الدخلاوي مهرجان "صاحبي الوحيد" وذلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".