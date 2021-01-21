إبراهيم عيسى: الصحافة في مصر تخسر 14 مليار جنيه

الخميس 21/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن إنجلترا وهي الدولة الرأسمالية، لازال التعليم تدار من الدولة ومجانا، من المراحلة الأولى حتى التعليم الجامعي، فهناك 98% تمويل للصحة مجانية، فهذه اشتراكية في قلب الرأسمالية.

وتابع "عيسى"، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس"، أن 21% من موازنة فرنسا تذهب للتعليم المجانى، وفي نفس الوقت الصين بكل اشتراكيتها هناك بها تعليم خاص، فالحديد والصلب في مصر تخسر مليار جنيه، فى نفس الوقت هناك 14 مليار جنيه خسائر من مؤسسات صحفية، فالصحافة في مصر هناك 10 آلاف صحفي.

وأضاف، أن النجاح في أي مكان يشترط، الشفافية، فهناك الرقابة الإدارية، ولكن هذا غير كافة، لابد أ، الشعب نفسه يراقب، متمثلا في مجلس النواب، فالتعامل مع بيع شركة، لابد أن تكون تحت عنوان الشفافية وتحت سؤال، "لماذا".

وأردف، من المهم أن يكون هناك حالة من "الرضاء" العام، وعلينا احترام العواطف والمشاعر المتعلق بأن الحديد والصلب له تاريخ كبير، بشرط ألا تعطلنا العاطفة، فجميعنا لدينا هدف واحد وهو الذهاب للتطور والعيشة الكريمة لشعب مصر.

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خسائر الصحافة الصحافة ابراهيم عيسى

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