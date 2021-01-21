أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس الجديدة غطت تكلفة إنشائها في 45 يومًا.. (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة، حققت إيرادات غطت تكلفة إنشائها خلال 45 يومًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أنه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة شهدت عبور سفن جديدة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة 20 مليار جنيه، وتم تسديد تلك المبالغ خلال شهر ونصف من خلال عوائد قناة السويس الجديدة.

وكشف عن أن قناة السويس بالمقارنة بالقنوات المائية المشابهة، لم تخسر، فقناة بنما خسرت 40%، موضحا أنه في عام 2008 خسرت قناة السويس 4 مليارات دولار، وفي عام 2016 خلال أزمة انخفاض سعر الوقود خسرت قناة السويس 5 مليارات دولار.


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