بيدو النجم وأحمد عبده يطرحان مهرجان " ملكة جمال الكون"





ومن كلمات تلك الأغنبة :" ملكه جمال الكون فراوله انتى كيوت يا مجوهرات و ياقوت عنيكى موت الموت والله ما هحلك بقيت بتوه فى ثوانى علشان عنيكى شغلانى ولا كورى ولا اسبانى ده البلدى نمبر وان كلهم جلاكسى وانتى بحر نوتيلا ده انتى عود فرنسى انتى مهلبية لحظه بس استنى كعبك المحنى خلخالك بيغنى وبيعزف الحان يا احلى عود ريحان يا ورده من البوستان حضنك ده كله حنان محبوس فى زنزانتيك انا تاجها وابقى امانها فرسه وانا خيالها بتجن انا من جمالها وعشقت معاليكى انتى عود مظبوط غمازات فى خدود ايوة فيكى بموت ولغيرى مش هتروحى كاتبه اسمى فى حالتيك روحت داقق حرفك دوغرى ابت انا عاشقك مع غيرى مش هتكونى ملكه جمال الروح هسرح وراكى واروح مطرح ما رجلى تروح مش فارقه حاجه عندى عسل مسكر انتى يا هريسه بعد السنتى بتخلى مخى يعلى عشان سمع صوتيك قشطة بالمربى يسلم اللى ربى كان بتاع مربه انتى كفه طبه انتى بسكوتايه انتى احلى حكايه توت فى الكوبايه وسكرت بعد ما خدو انتى كيف مش عادى موز لبن وزبادى طب خدينى ع الهادى اصل انا مش حملك فيها كل معانى من جمالها بعانى هيا بالنسبالى اختى وامى وبنتى قلبى ونبض قلبى بنتى روحى وسندى فرحى فى وقت همى يابنت اصول بونبونايه مسكر يوم غيابك اتعكر قلب بقا متهكر لما دق ليكى عامله حرب فى قلبى لما دقيت حرفى ياللى عوديك كيرفى معاكى انا مبسوط بوسه على خدها لما انا اخدتها سوبر مان قلبها هيا ليا وبس".

طرح مؤديا المهرجانات بيدو النجم وأحمد عبده مهرجان "ملكة جمال الكون فراولة انتي كيوت"وذلك عبر الصفحة لهما الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وحققت الأغنية 4,216 مشاهدة بعد 18 ساعة من عرضها ، والأغنية غناء بيدو النجم وأحمد عبده وتوزيع زيزو المايسترو.