أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-1-2021.. تراجع طفيف بالمعدن الأصفر

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليخسر سعر جرام الذهب نحو جنيهان.

ورصدت الفجر أسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة والتي جاءت  كالتالي:


أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 18 سجل 698.5 جنيها.
 
عيار 21 سجل 815 جنيها.
 
عيار 24 سجل 931.5 جنيها.
 
الجنيه الذهب 6520 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أسبوعين بنهاية تعاملات يوم الخميس، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع في الجلسة السابقة، في حين حدت التوقعات لمزيد من التحفيز ونزول الدولار من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1864.09 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1874.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1862.80 دولار للأونصة.

من ناحية أخرى، أدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء، فيما تركز الأسواق على حزمته المقترحة لتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي تستلزم الموافقة من كونغرس منقسم.

 

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار إلى قاع أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 25.75 دولار للاونصة. وصعد البلاتين 0.9% إلى 1119.43 دولار للأونصة.

وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2367.82 دولار للأونصة.

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