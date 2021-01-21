قرار مفاجئ من موسيماني قبل مونديال الأندية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:30 م
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تثبيت التشكيل الأساسي وعدم تغيير مراكز اللاعبين، استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى موسيماني لتثبيت محمد هاني في مركزه كظهير أيمن، وعدم الاستعانة بأكرم توفيق أو حسين الشحات كما حدث في الفترة الماضية
 
كما سيتم إشراك الثلاثي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا خلف محمد شريف أو والتر بواليا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، في قطر يوم الرابع من شهر فبراير المقبل، ويلتقي الأهلي أمام نظيره الدحيل القطري، في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي أمام الدحيل، مع فريق بايرن ميونيخ الألماني، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري المصري.

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