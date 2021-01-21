الفيفا يرفض مقترح دوري السوبر الأوروبي

الخميس 21/يناير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
وكالات
كرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاداته القارية الستة تأكيدهم بقوة أنهم لن يعترفوا ببطولة دوري السوبر الأوروبي المغلقة في حال إقامتها.

وذكر فيفا في بيان اليوم الخميس :" أي ناد أو لاعب يشارك في مثل هذه المسابقة لن يسمح له بالمشاركة في أي بطولة ينظمها فيفا أو الاتحادات القارية التابعة".

وأضاف البيان :"كل البطولات ينبغي أن تنظم ويُعترف بها من قبل الهيئة المعنية على مستوى كل منها، من قبل الفيفا على المستوى العالمي ومن قبل الاتحادات القارية على المستوى القاري".

وتم توقيع الخطاب من قبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات القارية الستة " الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، وكونستان أوماري، رئيس الاتحاد الأفريقي، وفيتوريو مونتاجلياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي وأليخاندرو دومينيجيز، ررئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، ولامبرت مالتوك، رئيس اتحاد أوقيانوسيا، وألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان :" المبادئ العالمية للاستحقاق الرياضي، التضامن، الصعود والهبوط، والتفويض هي أساس هرم كرة القدم. وبفضل هذه المبادئ حظت كرة القدم بتاريخ طويل وناجح. المشاركة في البطولات العالمية والقارية ينبغي دائما أن تتم من خلال الفوز في الملعب".

يذكر أن دوري السوبر الأوروبي عبارة عن إقتراح لإقامة بطولة تجمع أكبر الأندية الكبرى من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وبعد أن سربت مجلة "دير شبيجل" الألمانية وثائق في عام 2018 تتضمن خطط لأندية أوروبية كبرى تشكل دوري للنخبة بداية من عام 2021، ظهرت تقارير إعلامية جديدة في تشرين أول/أكتوبر 2020 تقترح أن ليفربول ومانشستر يونايتد انضما للمفاوضات بشأن بناء الحدث الجديد.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، قال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في مقابلة مع جريدة "تي.زد" و"ميركور" أن النادي سيرفض أي دعوة لأنها ستسبب ضرر خطير لكرة القدم المحلية.

ولكن على عكس رومينيجه، ذكرت تقارير أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مدافع كبير عن المشروع، وقال جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة السابق إن النادي وافق على الانضمام للدوري من أجل تأمين المستقبل المالي للنادي.

كان الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم على خلاف حول قضايا عدة في الماضي ولكنهما يريدان الآن حماية المسابقات الكبرى للأندية.

ويخطط فيفا لزيادة عدد الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية لتضم 24 فريقا، كما يعتزم الاتحاد الأوروبي (يويفا) إجراء تعديلات في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بدءا من عام 2024.

وسوف يتعرض مستقبل كلتا البطولتين وربما كذلك المسابقات المحلية للتهديد من جانب دوري السوبر الأوروبي حال إقامة البطولة الوليدة.

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