عاجل.. بايدن يوقع عدد من القرارات لمواجهة فيروس كورونا

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم سيطلبون المزيد من الأموال من الكونجرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأضاف "بايدن"، أنه وقع أمرًا تنفيذيًا بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات، كما وقع عدد من القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



وتابع: "نحن في حالة طوارئ قومية بسبب جائحة كورونا".

