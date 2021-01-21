عصام صاصا يطرح مهرجان "حبوا غيري"





وحققت الأغنية 468,715 مشاهدة بعد ساعات قليلة من عرضها.







مهرجان "حبوا غيري" غناء عصام صاصا ومن كلمات عبده روقة وتوزيع خالد لولو.





ومن كلمات تلك الأغنبة :" الحياة قلابة بالف وش خداعة متتأمنش .. والقوي هو اللي يقش احنا في غابة.. حبوا غيري متحبونيش انتوا حبكو منفعنيش.. ولوحدي اكيد هعيش فوق يابا.. قد الكوكب والنجوم وفي بخر النار هعوم.. مكتوب عليا مرتحش يوم طبع الدنيا وهعمل ايه.. عمري ما بغدر ولا بتخابث طيب أوي ومحدش حاسس وطول ما روحي موجودة علي اليابس عمر صاحبي ما هغدر بيه.. قالولي كارهك قولت زميلي قالولي بيحبك قولت يا ليلي.. اسمع لنفسي وعقلي دليلي وبنفض لكلام الناس.





يذكر أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، دخل عالم المهرجانات مؤخرًا، وحصد على شريحه كبرة من عشاق فن المهرجانات، وطرح العديد من المهرجانات التي ذاع صيتها بالشارع المصري.

طرح مؤدي المهرجانات عصام صاصا مهرجان " حبوا غيري "وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".