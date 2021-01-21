بايدن: تطعيم 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم من ولايتي

الخميس 21/يناير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن 24 مليون أمريكي تضرروا من جائحة كورونا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأضاف "بايدن"، أن المستشفيات تفتقد للأسرة نتيجة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، متابعًا: "خطتي في مواجهة كورونا تعتمد على العلم وليس السياسة".

وكشف عن تطعيم 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم من ولايتي، متابعًا: "سنقدم تطعيمات كورونا بالمجان للجميع".

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