تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالقسم الرابع ببنى سويف

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تقام في الثانية والنصف من عصر الجمعه منافسات الجولة الثالثة بدورى القسم الرابع ببنى سويف وسط مشاركة 4 فرق فقط .



مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن يسعى لتحقيق نتيجة ايجايبية أمام ضيفه نجوم مصر بقيادة مديره الفنى محمد لطفى كابوريا الباحث عن التقدم بجدول المنافسة .



فيما يستضيف لافيينا بقيادة مديره الفنى عصام عيد نظيره سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد رمضان .



وتشهد مباريات القسم الرابع سخونة كبرى خاصة فى ظل المنافسة على الصعود .



ترتيب المجموعة



1 - لافيينا 6 نقاط .



2 - نجوم مصر 3 نقاط .



3 - نادى سمسطا نقطة .



4 - باروط نقطة .