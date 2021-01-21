منتخب السويس يستضيف الداخلية في موقعة كروية مرتقبة بالقسم الثاني

الخميس 21/يناير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


يستضيف الفريق الاول بنادي منتخب السويس نظيرة فريق الداخلية على ستاذ السويس الجديد، في المباراة المقرر لها الثانية والنصف من عصر ، الجمعه ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثانى بمجموعة "القاهرة".

ويدخل منتخب السويس القاء بهدف تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة انتصارته بالدوري في صراع الصعود للدورى الممتاز، وبينما يحاول فريق الداخلية العودة لطريق الانتصارات وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقه طوال الفترة الماضية على أمل الدخول في المنافسة من جديد.

ويذكر ان منتخب السويس يحتل المركز الثانى برصيد 17 نقطة في المركز الثاني وكان حقق الفوز في اخر مبارياته أمام فريق ZD بنتيجة 0/1، اما فريق فريق الداخلية يأتي المركز الرابع برصيد 14 نقطة وكان تعادل مع المريخ البورسعيدي بنتيجة 2/2 في مباراته الأخيرة.

وياتى ترتيب المجموعة كالتالي:
1- بورتو 19 نقطة
2- م.السويس 17 نقطة
3- الداخلية 14 نقطة
4- كوكاكولا 13 نقطة
5- الترسانة 13 نقطة
6- نادي زد 13 نقطة
7- بتروجت 12نقطة
8- المريخ 12 نقاط
9- س.الليان 12 نقاط
10- القناة 10 نقاط
11- النصر 9 نقاط
12- النجوم 8 نقاط
13- السكة 7 نقاط
14- الزرقا 7 نقاط
15- ج. شبين 7 نقاط
16- طنطا 6 نقاط

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