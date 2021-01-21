محمد موسى لرجال الأعمال: " اتبرعوا عشان نبي مصر الحديثة" (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد موسى إن البعض هاجم صندوق تحيا مصر حينما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قال بعضهم "إحنا هنشحت"، موضحا: "هو أنا لما أتبرع لبلدي بجنيه وإحنا 100 مليون نسمة يبقى بشحت".


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إحنا 100 مليون شخص، يعني لما كل واحد يتبرع بجنيه واحد يبقى معانا 100 مليون جنيه، والكلام هنا على المواطنين العاديين مش رجال الأعمال".

وتابع محمد موسى: "أن رجال الأعمال المفروض عليهم فرضا دعم الدولة المصرية اللي أعطتهم كل حاجة، وخلتهم رجال أعمال كبار، بيشتغلوا بالمليارات والفلوس في البنوك جوة وبرة مصر"، مضيفا: "اتبرعوا عشان نبي مصر الحديثة".


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