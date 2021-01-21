أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات

الخميس 21/يناير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر

واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.

وهبطت الأسعار مع زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية، والتي أعادت إشعال مخاوف الطلب التي يقودها الوباء، لكن آمال التحفيز في الولايات المتحدة حدت من تراجع أسعار الخام.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات من معهد البترول الأمريكي، بعكس التوقعات.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية للمخزونات الأمريكية غدا الجمعة.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير  بنحو 0.3 بالمائة إلى 53.13 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس عند مستوى 56.11 دولار للبرميل.

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