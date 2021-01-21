رسميا .. الاعلاميين يستعير لاعب السكة الحديد

الخميس 21/يناير/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
أحمد كمون

تعاقد فريق الاعلاميين مع االاغب حسن بشندي قادما من  فريقالسكة الحديد في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري .

وانضم بشندي الاعلاميين لمدة ستة أشهر علي سبيل الإعارة وجاء ذلك عن طريق عبد الرحمن جمال وكيل اللاعب.

وجاء انضمام لاعب السكة الى صفوف الاعلاميين بناءا علي ترشيح ياسر الكناني الذي أشاد بقدرات اللاعب وأكد علي ضرورة ضمه للفريق .

يذكر أن حسن بشندي من ناشئين الشمس ولعب بالفريق الأول لمدة خمس مواسم قبل أن ينضم للأوليمبي السكندري ومنه للسكة الحديد.

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