وزيرة الصحة: كلمة رئيس مجلس النواب للأطباء "طبطبت" على الأطقم الطبية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن القطاع الصحي لا زال يعمل في كل شيء، رغم استنزاف كورونا، وكل ما تم من فضل الأطقم الطبية، متابعة: "سعيدة وفخورة بالعمل وسط هؤلاء الأطقم الطبية بداية من الممرضين والأطباء والإداريين، وأترحم على الشهداء منهم، وذكرى الراحلين فى قلوبنا، فلن أنسى رئيس تمريض النجيلة الذى ضحى بحياته لإنقاذ سيدة، والدكتور حمدى الطباخ مدير الشئون الطبية فى احدى المستشفيات، والأبطال عددهم كبير".

وأضافت "زايد"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع إبراهيم عيسى، على "القاهرة والناس"، أن كلمة رئيس مجلس النواب من المستشار حنفى الجبالي، "طبطبت"، على كل الأطقم الطبية، وأشعرتهم أنهم مقدرين، فهذه الكلمات تؤثر بشكل غير طبيعى على الأطباء، وتمنحهم طاقة إيجابية.

وتابعت: "دار الحكمة "نقابة الأطباء" هى بيت الأطباء، وشرف لنا أن تضمنا مظلة الأطباء، وأنا عضو بها، فهو بيت الطبيب المصرى، وسنجتمع على الحديث عن بطولات الأبطال من الأطباء، ولن أنسى في ذلك الوقت، أن أوثق هذا التاريخ".

وأردف،: "المعهد القومي للتدريب أنشى عام 2005، وكان به مكتب وزير الصحة، وحينما جئت للوزارة، فضلت أن أكون مكتب وزير الصحة، هو مكتب أمين عام الزمالة المصرية، واكتفيت بمكتب وسط البلد، لأن العلم له مكانة كبيرة، ونقوم بتمثال للأميرة "فاطمة" فى الأكاديمية، وتواصلت مع مجموعة من الفنانين حتى يقوموا توثيق بالصور، او بالجداريات لعلماء الطب فى مصر، فلا يمكن أم يكون الأطباء الكبار مثل ممدوح جبر وعلى باشا إبراهيم ومجدى يعقوب وأحمد عكاشة، ليس لهم ما يوثق تاريخهم".

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وزيرة الصحة حنفى الجبالى

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