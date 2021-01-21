وزيرة الصحة: انخفاض إصابات كورونا 50% خلال شهر

قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن هناك انخفاضا ملحوظا في آخر 3 أسابيع في أعداد إصابات كورونا، فخلال شهر انخفضت الإصابات 50 %، حتى حالات العزل المنزلي تراجعت، معلقة: "فدائما لدينا ترقب وحذر، ومتى نفتح 360 مستشفى، ومتى نعتمد على مستشفيات الصدر والحميات، فكل هذا التراجع إلا أن بعض الدول المحيطة، تشهد ارتفاع كبير والعالم أيضا يشهد ارتفاعا ملحوظا".





وأضافت "زايد"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع إبراهيم عيسى، على "القاهرة والناس"، أن هناك عوامل كثيرة وراء تراجع الإصابات، فمصر لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل، وفي مجلس الوزراء عرضت الـ 3 سياسات، مثل سياسة الانفتاح الكامل، ودول انتهجت الإغلاق الكامل، وهناك دول قليلة ومنها مصر واليابان، انتهجت السياسات الوسطية، وهو عدم الإغلاق الكامل، مثل تخفيض العمالة، وإجازة مبكرة لطلاب المدارس والجامعات، فكل ذلك مع الفتح البسيط ومزاولة الأنشطة، يؤدي إلى عدم ارتفاع الكيرف، مع العلم أن الأرقام ليست دقيقة في العالم كله.





وتابعت وزيرى الصحة: "قولت من اليوم الأول للوباء أن "الوباء يعلن عن نفسه"، فمن غير المنطقي أن نقول أنه ليس هناك حالات إلا المرصودة والمعلنة، فالمعلن 10 % من الواقع، فأمريكا قالت أنها تشخص حالة من كل 24 حالة، وفرنسا حالة من كل 10 حالات".





وأردفت: "انتهجنا سياسة تسطيح المنحنى، فليس هناك "كتالوج"، لكورونا، ولكن على الأنظمة الصحية، أن تنتهج طرق لا تؤدي إلى كوارث، فمنذ أول حالة في ديسمبر 2019، وحتى يوم 3 نوفمبر 2020، كان العالم رصد 46 مليون إصابة، ومنذ 3 نوفمبر وحتى اليوم 60 مليون إصابة، وهذا ارتفاع هائل فى شهرين ونصف فقط".



