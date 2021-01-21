عاجل.. باتشيكو يطلب ضم صفقة الموسم

الخميس 21/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
طالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه بضرورة حسم الصفقة المُلحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرغب باتشيكو، في حسم صفقة التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بالميركاتو الشتوي.

وفتح المارد الأبيض، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، بالفترة المقبلة.

ويرغب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، في التعاقد مع جلال لتدعيم خط دفاعه بالموسم الجاري، خاصةً مع اقتراب رحيل محمود الونش للدوري السعودي.

ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

ويسعى الفريق البترولي في الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه من أجل التنازل عن خدمات اللاعب، فيما يحاول مسؤولو الزمالك حسم الصفقة مقابل 12 مليون جنيه.

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