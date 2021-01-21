درة تواصل تصوير "الكاهن" بالفيوم .. تعرف علي التفاصيل!

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تواصل النجمة درة، تصوير مشاهد فيلمها الجديد " الكاهن" بالفيوم وتصوير المشاهد برفقة النجوم اياد نصار وفتحي عبد الوهاب والفنانة حنان سليمان.





وتلعب درة في الفيلم دور فيروز وتتكتم تفاصيل الشخصية مؤكدة أنها ستكون جديدة عليها.





الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.