بعد طرحه بأيام.. مهرجان "عاملين بيحبوني" لحودة بندق يحقق مشاهدات قياسية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح مطرب المهرجانات حودة بندق منذ أيام مهرجان "عاملين بيحبوكي" ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية 932,875 مشاهدة بعد أيام من عرضها.

مهرجان "عاملين بيحبوني" من غناء و اداء حوده بندق مع دعاء رشوان ، وتوزيع حريقة.

وتضمن المهرجان كلمات :"عايش جوا مغاره.. بس انا واقف لسه بخير.. ساندي نفسي بنفسي
مهما انا هأسا مقامي كبير.. انتو لي صدقتو واتغريتو انكو دايمين.. خلاص ايوة ظهرتو ومعايا بتعملو سالكين.. وصحبه كتير حوليا بس مفيش فيهم ابن اصول.

قالو نضحي عشانك بس كلام ومفيش مفعول.. دنيا جت وقالتلي اوعي تأمني في يوم للناس.. أنا قررت اعيشها لوحدي وهصور طبتي في بارواز
انا شوفت بجد الي ميتشاف وعشت اليوم الي مبتعاش.. انا ضيحت في الدنيا عشانكو بس بجد معاكو منفعش.. شكرا يالي مشيتو بس ياريت مترجعوش خلصت وياكو خالص.. انتو صحاب متتعشروش.. مكسب ليا فرائكو وكلامي رايح للكل.

خايفه اموت دلوقتي اصل لوحدي مليش اصحاب.. جايز اكون في جنزتي وميبقاش ويايا احباب.. شوفتو يالي خونتو ان الايام مبتنساش.. جيتو تبكو عشاني بس انا فلب راح وجاش.. طب ليه عاملين بتحبوني وفي ضهري عايزين ترموني.. انتو صفركو باين في عينكو وانا الي شيلكو في عيوني
وصحبه كتير حوليا بس مفيش فيهم ابن اصول.. قالو نضحي عشانك بس كلام ومفيش مفعول.

جدير بالذكر أن نجم المهرجانات الشعبية حودة بندق طرح العديد من المهرجانات التي حصدت نجاحًا كبيرًا آخرها مهرجان "يلا بلوك على الفيسبوك".

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