مستشار الرئيس يكشف توقيت بداية التطعيم الشعب ضد كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن حملة تطعيم لقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية شهر يناير بإذن الله، معقبًا: "التطعيمات في البداية ستكون للكوادر الطبية، ثم الحالات الأكثر احتياجا". 

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن مصر تعاقدت على عدة انواع من اللقاحات المعتمدة من قبل هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن اللقاح الصيني سينو فارم حصل على الاعتماد من مصر، ولقاح أكسفورد قريبًا سيعتمد في مصر المعروف بشركة "استرازينكا". 

وأشار إلى أن مصر تتفاوض على كل أنواع لقاحات كورونا وليس نوعًا واحد، وهذا ناتج من أن كل الشركات التي تنتج اللقاحات غير قادرة على تقديم كافة احتياجات العالم في وقت واحد.

وولفت إلى أن مرور 14 يومًا على مصاب كورونا بعد الشفاء يعني تماثله للشفاء تمامًا، وللتأكد هناك ضرورة لإجراء مصحة كورونا.

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