مستشار الرئيس يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الحالات المصابة بالكورونا التي تعالج بالمستشفيات العزل، لا تذهب إلى المنازل إلا بعد أن تستقر تمامًا.

وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن إصابات كورونا بدأت تقل بشكل واضح الفترة الأخيرة، وهذا مؤشر جيد على وضع جائحة كورونا في مصر. 

ولفت، إلى أن تراجع الإصابات بدا منذ أسبوعين، متمنيَا أن تقل الإصابات إلى أقل عدد ممكن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تراجع الإصابات ناتج من الالتزام بصورة أكبر بإصابات كورونا، خلاف قلة الازدحام الناتجة من توقف الدراسة في المدارس والجامعات بسبب إجازات نصف العام. 

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مستشار الرئيس اصابات كورونا

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