مستشار الرئيس يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الحالات المصابة بالكورونا التي تعالج بالمستشفيات العزل، لا تذهب إلى المنازل إلا بعد أن تستقر تمامًا.





وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن إصابات كورونا بدأت تقل بشكل واضح الفترة الأخيرة، وهذا مؤشر جيد على وضع جائحة كورونا في مصر.



