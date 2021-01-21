تشكيلة برشلونة الرسمية أمام كورنيا بكأس ملك إسبانيا

الخميس 21/يناير/2021 - 09:25 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
أعلن رونالد كومان مدرب برشلونة تشكيلة البلاوجرانا أمام كورنيا المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت تشكيلة كومان العديد من المفاجآت خاصة أن اللقاء يلعب في كأس ملك إسبانيا ضد أحد الأندية المغمورة.

وحاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: أوسكار مينجيزا – رونالد أراوخو – كليمنت لونجليه – جونيور فيربو

الوسط: ميراليم بيانيتش – إلايش موتيبا – ريكي بويج

الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت

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رياضة تشكيل برشلونة اخبار الرياضة

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