بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع نجم لايبزيج

قال كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن فريقه يسعى لضم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، وذلك في إطار خطته لتدعيم الدفاع في الصيف المقبل.





وأوضح رومينيجه في لقاء عبر تقنية الفيديو مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أنه يجب على المدافع جيروم بواتينج، الفائز بالثلاثية مع الفريق، انتظار المفاوضات بشأن تمديد عقده.





وتحدث رومينيجه عن أوباميكانو قائلا: "بالطبع نحن نبحث في الأمر، ليس فقط من الناحية الشخصية، لكن في كل ما نريد القيام به بشكل أساسي وما يتعين علينا القيام به".





وأضاف: "رغم ذلك فإن الوقت لازال مبكرا للحديث في هذا الأمر (انتقال أوباميكانو إلى ميونخ)، اللاعب سيظل متواجدا في لايبزج حتى نهاية الموسم على الأقل".





ويوجد في عقد المدافع صاحب الـ22 عاما ، بند يسمح له بالرحيل عن الفريق مقابل 45 مليون يورو (54 مليون دولار)، لكن رومينيجه قال: "في ظل أزمة فيروس كورونا، يظل العامل المادي مهما جدا في قرارات الأندية".





وبالحديث عن بواتينج، قال رئيس بايرن ميونخ أن ناديه سيتحدث مع بواتينج لكن ليس في الوقت الحالي لأن الوقت مبكر جدا للحديث عن ذلك، حسب وصفه.





وينتهي عقد بواتينج بعد نهاية الموسم، ويمكنه الرحيل في صفقة انتقال مجاني، مثل زميله في الفريق المدافع النمساوي ديفيد ألابا القريب من الرحيل عن بايرن ميونخ.





وقال رومينيجيه: "جيروم يلعب دورا هاما في الفريق مرة أخرى، وهانزي فليك سعيد جدا بأدائه، وبناء على ذلك يجب عقد اجتماع للإجابة عن أسئلة محددة".





وتابع: "الأسئلة هي ماذا يريد ؟ ومالذي يثق في أنه يستطيع فعله؟ وكيف يثق النادي به؟ وبعد ذلك سوف يتم التوصل لحل ".





ونفى رومينيجه أي احتمالية لبيع الجناح ليروي ساني، والذي يمر بموسم أول صعب مع الفريق.





وقال رئيس بايرن ميونخ البالغ من العمر 65 عاما :"لديه عقد لمدة خمس سنوات، سيكون ذلك جنونا، نحن نحتاج إلى نوعية ساني وبالطبع سيبقى مع الفريق وأنا مقتنع بأنه سيشق طريقه بقوة هنا".





ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة.



