تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

الخميس 21/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة.

وأوضح مصدر، أن الأهلي اتفق بصفة مبدئية مع علي معلول، على تمديد تمديد عقده، بعدما تم الاتفاق معه على جميع الأمور المالية، وفترة التعاقد التى لن تقل عن 3 سنوات.

جدير بالذكر أن علي معلول، من العناصر الهامة والأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، لذا يتمسك الجميع باستمراره.

يشار إلى أن عقد التونسي علي معلول، ينتهي مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معلول النادى الاهلي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

"البدري" يستقر على الاستعانة بنجم الزمالك "المتوهج"

منذ ساعة

تشكيلة برشلونة الرسمية أمام كورنيا بكأس ملك إسبانيا

منذ 33 دقيقة

تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ يوم

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

علي معلول يصدم الأهلي

عاجل.. أول رد من عبد الله السعيد على الانتقال للزمالك

بعد معلول.. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

محمود وحيد بديل"معلول" في الأهلي أمام إطلع بره

عاجل - نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الزمالك

3 أندية تخطب ود نجم الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

07:30 م

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

08:30 م

تشكيلة برشلونة الرسمية أمام كورنيا بكأس ملك إسبانيا

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»