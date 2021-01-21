تفاصيل اتفاق الأهلي على تجديد عقد معلول









أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة.





وأوضح مصدر، أن الأهلي اتفق بصفة مبدئية مع علي معلول، على تمديد تمديد عقده، بعدما تم الاتفاق معه على جميع الأمور المالية، وفترة التعاقد التى لن تقل عن 3 سنوات.





جدير بالذكر أن علي معلول، من العناصر الهامة والأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، لذا يتمسك الجميع باستمراره.





يشار إلى أن عقد التونسي علي معلول، ينتهي مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.



