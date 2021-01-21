معتز عبدالفتاح: ترامب بدخلنا.. وجميعنا شخصيات ترامبية بدرجات متفاوته

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إنه يرى أن "ترامب بداخلنا" بشكل أو بآخر، مؤكدا أننا "بدراجات متفاوتة شخصيات ترامبية"، مشيرا إلى أن "سيطرة فكر ترامب في أمريكا كان استثناء ولكن في منطقتنا ليس استثناء".



أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن "الشخصية الترامبية النرجسية لا تصدق أن هناك هزيمة جاءت نتيجة إرادة ناخبين أو القائمين على إنفاذ القانون وتقف منهم موقف السخرية والعداء والانتقاص والإهانة وتلجأ إلى التفسير بالمؤامرة وتأويل كل حدث أو إشارة وكأن هناك حرب ضد هذا الشخص بسبب نجاحه أو وطنيته أو أمانته، رغما عن أن نادرا ما ينظر إليه أحد بهذه الطريقة".



أكد أن "المصريين ليسوا جينيا ضد الديمقراطية، أو ضد أي شيء أو ظاهرة أو اختراع مفيد، لو كانت اللغة اليابانية مفيدة لهم فسيتعلمونها، ولو كانت لغة الديمقراطية مفيدة لهم سيتعلمونها بشرط وجود المصلحة والمعلم الشاطر والبيئة المناسبة".



تابع أن "العقل المصري بحاجة لإعادة برمجة في الكثير من المجالات حتى يقبل ما هو فيد ويلفظ ما هو ضار، وهذا جزء من الوظيفة التربوية التثقيفية للدولة".



