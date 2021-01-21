مسئول سابق بـ "الدلتا للأسمدة": الشركة غير ملوثة للبيئة.. وتكلفة نقلها تعادل إنشاء مصنع جديد (فيديو)

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قال عبد الله همام، رئيس القطاعات الإدارية والمعلومات السابق في شركة الدلتا للأسمدة، إن شركة الدلتا للأسمدة لم تسبب أي تلوث للبيئة.



وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الخميس، أن تكلفة نقل شركة الدلتا للأسمدة إلى السويس يعادل إنشاء مصنع جديد.



وتابع عبد الله همام، أن شركة الدلتا للأسمدة لم يحدث عليها أي زحف عمراني يستوجب نقلها إلى السويس، موضحا أن هناك 3 اتجاهات تحيط بالشركة نهر النيل، ومحطة الكهرباء في الجنوب، ومصانع عقل، والسكة الحديد، وطريق دمياط، والمنصورة، في الغرب، فهناك استحالة لحدوث زحف عمراني يحيط بالشركة خلال 40 سنة الماضية.



وكشف عبد الله همام، رئيس القطاعات الإدارية والمعلومات السابق في شركة الدلتا للأسمدة، أن الشركة لديها توافق بيئي حتى عام 2022، وهناك خطابًا من وكيل أول وزارة الري أن مياه الصرف الصحي ليس بها أي ملوثات وتم منح الشركة تصريح للصرف على المصرف.



وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للشركة يبلغ 500 ألف طن يوريا، و280 ألف طن نترات نشادر، و23 ألف طن ميثانول، و230 ألف طن حامض نيتريك، و4 آلاف طن أسمدة مركبة، ومحطة طاقة كهرباء تنتج 1.7 ميجا وات في الساعة بتكنولوجيا التوليد المشترك، وتحقق قيمة مضافة بما يعادل 3 مليارات جنيه في العام.





