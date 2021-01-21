زاهى حواس يهرب من مناظرة أحمد كريمة ويغلق هاتفه (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عقد الإعلامي محمد موسى، مناظرة على الهواء خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بين الدكتور زاهى حواس، خبير الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بسبب فتوى الأخير بتحرم استخراج وعرض مومياوات المصريين القدماء فى المتاحف.

وقال الدكتور زاهى حواس خلال مداخلته الهاتفية، "نحن لا ننبش القبور نحن علماء نحاول استخراج التوابيت لترميمها، ونحافظ عليها من التحلل، فنحن نعيد أمجاد هؤلاء العظماء، ولن نعرض المومياوات بطريقة مثيرة.

ودعا الدكتور زاهى حواس، والدكتور أحمد كريمة، إلى عدم إقحام فتاوى الدين في الآثار، لافتا أن المومياوات مغطاه تمام وبجانبها كل ممتلكات الملك، مضيفا: لن أدخل في جدال بشأن تحريم عرض المومياوات لأنها لا تنطبق على هذه الحالة، مؤكدا أن مشاهدة المومياوات يتم عرضها بطريقة علمية سليمة.

وقطع الدكتور زاهى حواس اتصاله رافضا استكمال المناظرة أمام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا: إن الباحثين الأكثر حرصا على تاريخ هذا البلد وآثاره.

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