محافظ الشرقية: 24 مليار جنيه حجم الاستثمارات على أرض المحافظة

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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير جميع القطاعات المختلفة بالمحافظة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والارتقاء بالبنية التحتية لتحقيق رؤية الدولة مصر 2030.



تابع محافظ الشرقية خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، لدينا مشروعات بالمحافظة تصل تكلفتها إلى 24 مليار جنيه.



وأضاف الدكتور ممدوح غراب، هناك دعم كبير وطفرة غير مسبوقة تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء بالإضافة إلى التعليم والطرق والكباري، لافتا أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى للارتقاء بجميع الخدمات.



وأكمل محافظ الشرقية، حصلنا على موافقة لإنشاء أحياء جديدة، بمنيا القمح وبلبيس، لمنع تكدس المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ التفيذ خلال الأيام القادمة.

