محافظ الشرقية: نفق عرابي يساهم في فك الاختناقات المرورية بـ الزقازيق

الخميس 21/يناير/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن منيا القمح وكفرصقر، وأبو حماد لهما خطة تطوير كبيرو يتم العمل عليها، لافتا أنه سيتم البدأ قريبا في خطة تطوير أولا صقر وكفر صقر.

وتابع محافظ الشرقية خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، سيتم بدأ العمل التجريبي لسير السيارات داخل نفق عرابي خلال شهر إبريل القادم، لافتا أن النفق تصل تكلفته إلى 100 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، نفق عرابي يساهم فى فك الاختناقات المرورية بالمنطقة وداخل المدينة، حيث يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شرق وغرب المدينة، مضيفا أن نسبة الأعمال وصلت إلى 75 %، وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

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