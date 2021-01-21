حواس: نستخرج التوابيت لترميمها.. وكريمة يرد: مكانها القبر (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الدكتور زاهي حواس، خبير الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بسبب فتوى الأخير بتحريم استخراج وعرض مومياوات المصريين القدماء في المتاحف.

وقال الدكتور زاهى حواس، مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "نحن لا ننبش القبور نحن علماء نحاول استخراج التوابيت لترميمها، ونحافظ عليها من التحلل، فنحن نعيد أمجاد هؤلاء العظماء، ولن نعرض المومياوات بطريقة مثيرة". 

ودعا الدكتور زاهي حواس، الدكتور أحمد كريمة، إلى عدم إقحام فتاوى الدين في الآثار، لافتا أن المومياوات مغطاة تماما وبجانبها كل ممتلكات الملك، مضيفا: "لن أدخل في جدال بشأن تحريم عرض المومياوات لأنها لا تنطبق على هذه الحالة"، مؤكدا أن مشاهدة المومياوات يتم عرضها بطريقة علمية سليمة.

وقطع الدكتور زاهي حواس اتصاله رافضا استكمال المناظرة أمام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا: "إن الباحثين الأكثر حرصا على تاريخ هذا البلد وآثاره".

من جهته قال الدكتور أحمد كريمة، نحن نحترم العلم بشرط أن لا يتصادم مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المكان الطبيعي للجسد هو القبر تكريما للإنسان، والدكتور زاهي حواس ليس متخصصا في شئون الدين حتى يهاجمني.

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زاهي حواس توابيت الفراعنة احمد كريمة

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