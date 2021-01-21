"إبراهيم عبد الرازق ويح" وكيلا لكلية أصول الدين والدعوة الاسلامية بطنطا

Advertisements

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر قرارا بتكليف الدكتور إبراهيم عبد الرازق ويح - أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.



جدير بالذكر: أن وكيل كلية أصول الدين والدعوة بطنطا حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، وحصل علي شهادة الثانوية الأزهرية عام ١٩٨٤م، والتحق بكلية أصول الدين بالقاهرة، وحصل علي درجة الليسانس في أصول الدين تخصص الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وكان الأول علي دفعته عام ١٩٨٨م، وعين معيدا بكليةأصول الدين بطنطا عام ١٩٩٠م، والتحق بالدراسات العليا وحصل على الماجستير بتقدير ممتاز عام ١٩٩٤م، وعين مدرسا مساعدا، ثم حصل علي درجة العالمية (الدكتوراه) عام ١٩٩٨م مع مرتبة الشرف الأولى، وعين مدرسا بقسم الحديث وعلومه، ثم أعير إلى كلية الشريعة وأصول الدين - جامعة الملك خالد بأبها.



ترقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠٠٥م، ثم إلي درجة أستاذ عام ٢٠٠١٨م، وأصبح رئيسا للقسم، وفي عام ٢٠٢١م صدر قرارا بتعيينه وكيلا لشئون التعليم والطلاب، وله بحوث واسهامات في مجال تخصصه،وأشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) داخل مصر وخارجها، وحصل على دورات الجودة بمركز الجودة بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة عام ٢٠١٧م، وحصل علي دورة البرنامج التدريبي الخاص بتنميةالمهارات الإدارية للقيادات الأكاديمية عام ٢٠١٩م، من مركز الأزهر للتدريب والتطوير.

