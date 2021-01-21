وفاة 4 مصابين بكورونا في مستشفى قها للحجر الصحي

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أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، اليوم الخميس، أن المستشفى سجل 4 حالات وفاة جديدة مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن المتوفين هم: "م.م.م.ش" 68 عامًا، من قرية كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب، و"ر.ع.ش" 46 عامًا من شبين القناطر، و"ع.س.ع" 85 عامًا، قرية كفر الشرفا، التابعة لمركز القناطر الخيرية، و"ع.ع.م" 56 عامًا من قرية كفر الشرفا التابعة لمركز القناطر الخيرية.



أضاف المصدر أن عدد الحالات المحتجزة بالمستشفى اليوم بلغ 79 حالة، مشيرًا إلى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة أو صعوبة في التنفس.



وأكد المصدر أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحي في قها، يواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين المحتجزين بها.