استشاري بجامعة هارفارد: أي شخص يشعر بهذه الاعراض يبدأ علاج كورونا فورًا (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، إن أي شخص يشعر بأي عرض من أعراض كورونا، عليه أن بتناول علاج فيورس كورونا على الفور، خاصة أن نتائج العلاج في اول 48 ساعة في منتهى الورعة. 

وتابع "حمدي"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الخميس، أن نتائج تحاليل كورونا قد تكون غير معبر بصورة كاملة عن الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن أي شخص لديه حرارة مرتفعة وفاقد حاستي التذوق والشم، ويعاني من السعال، فعليه أن يعتبر نفسه مصاب بكورونا، ويتناول العلاج فورَا.

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قال الدكتور محسن الألفي، أخصائي طب الأطفال، إن فيروس كورونا سينحصر في مصر في غضون أسابيع، وذلك بفضل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وأشار "الألفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الاهتمام بمناعة الطفل يبدأ منذ الحمل، مضيفا أن لبن الأم هو الحصن الأول لمناعة الطفل، لافتا إلى أنه اعتبارا من وصول الطفل لسن 6 شهور يجب أن يحصل الطفل على أغذية خارجية إلى جانب لبن الأم.

وشدد على ضرورة أن يحصل الطفل على غذاء يحتوي على عنصر الحديد، وهو موجود في الكبدة والسبانخ واللحوم والأسماك، منوها بأن الافراط في تناول المضادات الحيوية للأطفال يؤثر على مناعة الأطفال، وقد يصل اصابة الطفل بالنزيف.

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