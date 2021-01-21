طبيب يكشف سبب تراجع وتيرة التطعيم ضد كورونا في فرنسا (فيديو)

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كشف الدكتور أنطوان أشقر، أخضائي الأمراض الصدرية في فرنسا، عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في باريس، التي تتلخص في زيادة البؤر بين العديد من الفئات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق سكايب من باريس مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن فرنسا تشهد زيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل يومي والتي قفزت فوق الـ 20 ألف إصابة كورونا.



وتابع الدكتور أنطوان أشقر، أخضائي الأمراض الصدرية، أن فرنسا سجلت أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نوفمبر 2020.



وأشار الدكتور أنطوان أشقر، أخضائي الأمراض الصدرية إلى وجود زيادة في دخول الحالات المصابة بكورونا في فرنسا إلى قسم العناية الفائقة في جميع المستشفيات، وتم اتخاذ إجراءات احترازية من ضمنها حظر التجول ابتداء من الساعة السادسة مساء على كافة الأراضي الفرنسية.



وأوضح أن هناك انتظار لمفعول حظر التجول بداية من السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا وهل سوف يساهم في تخفيف عدد الإصابات وتخفيف دخول المرضى في غرف العناية الفائقة في المستشفيات، وحال تراجع عدد الإصابات لن تتخذ فرنسا إجراءات أخرى للسيطرة على كورونا.



وأكد أخصائي الأمراض الصدرية في باريس أنه لا دليل على علاقة السلالة الجديدة من فيروس كورونا بزيادة حالات العناية المركزة، موضحا أن هناك 700 ألف شخص حصلوا على اللقاح ضد كورونا في فرنسا.



وأوضح الدكتور أنطوان أشقر أن بطء الإنتاج والتوزيع سبب تراجع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا، موضحا أنه تم رصد أعراض جانبية ومضاعفات لمتلقى اللقاح في فرنسا وأوروبا.

