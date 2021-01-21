انتقادات أممية لعدم إخراج تركيا ميليشياتها من ليبيا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
وكالات

يعتبر خروج المرتزقة هو البند الأهم في ليبيا، و"المشكلة الأكبر" في طريق حل الأزمة.

 

شددت ستيفاني وليامز، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، على ضرورة تنفيذ بند خروج الميليشيات، المنصوص عليه في اتفاق وقف النار، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

وبحسب الجارديان البريطانية، اعتبرت المبعوثة الأممية بقاء المقاتلين الأجانب تقويضا وسلبا لإرادة الشعب الليبي.

 

وصفت ويليامز مسألة المرتزقة بأنها "ليست علم الصواريخ"، وقالت كما نقلوا جوا إلى ليبيا يمكن إخراجهم جوا أيضا.

 

وقالت ويليامز إن بعض السياسيين متمسكون بالحفاظ على الوضع الراهن، لأنه يتيح لهم الوصول إلى خزائن الدولة، وشبهت العديد منهم بالديناصورات.

 

أشادت المبعوثة الأممية بنتائج منتدى الحوار الليبي، ووصفته بأنه حوار ليبي صرف منذ يومه الأول في تونس.

 

ويتفق الفرقاء الليبيون على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأقروا آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، وما زالوا يتفاوضون حول تقاسم المناصب السيادية.

 

يقدر عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا بأكثر من 20 ألف مرتزق، وتلعب تركيا دور الناقل والراعي الرسمي للمرتزقة، من أجل القتال إلى جانب ميليشيات الوفاق ضد الجيش الليبي، فهل ترفع تركيا يدها من أجل حل الأزمة؟

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