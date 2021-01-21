خبيرة طاقة تحذر من وجود زجاجة الماء في غرفة النوم: تصيب بالكوابيس



وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن طاقة المكان تهتم بالكثير من التفاصيل في المنزل بداية من الأبواب والسجاد لمواقع غرف النوم والصالونات، مشيرة إلى أن علم المكان علم قديم منتشر في اوروبا بصورة كبيرة جدًا، وهناك الكثير من الشركات العملاقة التي أسست على فكرة فرش الشقق من خلال علم المكان، لكي تكون الناس أكثر سعادة.



ولفتت إلى أن الإنسان ينام ثلث عمره، ولذلك لابد أن يقوم بالنوم بشكل جيد، معقبة: "من أكثر الاشياء التي تؤدي إلى الإصابة بالكوابيس هي وجود زجاجة مياه في غرفة النوم، لأن العقل الباطن يؤدي غلى استيقاظ الانسان لكي يشرب مياه، وبالتالي النتوم بشكل متقطع".



قالت الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان، إن علم مسارات الطاقة الغير مرئية يؤثر بصورة كبيرة على سعادة الأشخاص، لافتة إلى أن دخول الشمس والهواء إلى المنزل بصورة انسيابية يؤدي الى قلة الإصابة بالأمراض، بعكس المنازل الغربية أو الغير بحرية التي تنتشر فيها الرطوبة أو العفونة على حد تعبيرها.