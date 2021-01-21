خبيرة طاقة: 90% من الخلافات الزوجية ناتجة من وجود اللون الموف في غرف النوم

الخميس 21/يناير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة سهى عيد، خبيرة طاقة المكان، إن النوم لابد أن يكون متصل لكي يستيقظ الإنسان اكثر نشاطًا، مشيرًا إلى أن وجود زجاجة مياه في غرفة النوم يعود الجسم على عدم النوم بشكل متصل. 

وتابعت "عيد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن 90% من الخلافات الزوجة ناتجة من تزاوج اللون الأحمر مع الأسود في غرفة النوم، لافتة إلى أن هناك ضرورة لفرش غرفة النوم بالألوان السادة أو الألوان التي بها رسومات دائرية، معقبة: " ممنوع منعًا باتًا اللون الموف في غرف النوم سواء دهانات او ستائر او فرش".
 
ولفتت إلى أن اللون الموف من الألوان الحزينة، وتركيبة اللون ما بين لون مائي ولون ناري، وتزاوج هذه الألوان يؤدي إلى زيادة الحزن بصورة كبيرة.

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