إصابة 4 أشخاص في حادث مروري مروع في قنا

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أصيب 4 أشخاص، في إنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الاشراف الشرقية، بمحافظة قنا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من عبدالرحمن عزت عبدالحميد، 21 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عصام عطالله، 21 عاما، نزيف بالمخ، إبراهيم علي احمد، 20 عاما، خلع بالكتف، واحمد محمد علي،20 عاما، كدمات، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الاشراف الشرقية.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.