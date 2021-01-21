إصابة 4 أشخاص في حادث مروري مروع في قنا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب 4 أشخاص، في إنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الاشراف الشرقية، بمحافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا يفيد إصابة كل من عبدالرحمن عزت عبدالحميد، 21 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عصام عطالله، 21 عاما، نزيف بالمخ، إبراهيم علي احمد، 20 عاما، خلع بالكتف، واحمد محمد علي،20 عاما، كدمات، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية الاشراف الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يكشف سر ريمونتادا الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يعتمد «سر التاسعة»

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ يوم

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من موسيماني عقب فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

منذ ساعة و 10 دقيقة

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يُهاجم حكم مباراة الأهلي والمقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

بفرمان من الخطيب.. نجم الأهلي يسافر مع الفريق لمونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

بعد فوز الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بانون يغادر ملعب الأهلي بعد إستبعاده من مواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:32 م

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز الدرامي على المقاولون العرب

07:30 م

الكشف عن المرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

06:37 م

عرض مهاجم سبورتنج لشبونة على الزمالك.. تعرف على التفاصيل

08:30 م

أول تعليق من مدرب المقاولون بعد الخسارة المثيرة أمام الأهلي

07:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»