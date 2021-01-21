أسعار الذهب تتراجع عن أعلى مستوي في أسبوعين بالختام

الخميس 21/يناير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الخميس، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع في الجلسة السابقة، في حين حدت التوقعات لمزيد من التحفيز ونزول الدولار من الخسائر.

وبحلول الساعة 1742 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1864.09 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1874.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كان الذهب صعد 1.7% أمس الأربعاء.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1862.80 دولار للأونصة.

من ناحية أخرى، أدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة يوم الأربعاء، فيما تركز الأسواق على حزمته المقترحة لتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي تستلزم الموافقة من كونغرس منقسم.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار إلى قاع أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجعا طفيفا الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 25.75 دولار للاونصة. وصعد البلاتين 0.9% إلى 1119.43 دولار للأونصة.

وهبط البلاديوم 0.2% إلى 2367.82 دولار للأونصة.

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