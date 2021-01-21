حفيد الملك يصبح ملك.. بهذه الكلمات أحمد جمال سعيد يحتفل بعيد ميلاده

الخميس 21/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحتفل الفنان أحمد جمال سعيد اليوم الموافق الثاني والعشرين من يناير بعيد ميلاده. 


ونشر أحمد جمال صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : اليوم واحد وعشرين من سنة 2021 ، انه عيد ميلادي .. حفيد الملك يصبح ملك. 


وتباينت الكثير من التعليقات موجهين له رسائل تهنئة منهم الفنان محمد عز وكتب : كل سنة وأنت طيب يا صاحبي يارب العمر كله خير وفرج ونجاح. 


والجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد فيلم "قبل الأربعين" ، وتدور فكره فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعيه لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها .


ويتضمن فيلم "قبل الأربعين" كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم الفنانه داليا مصطفي ، بسمه ، إيهاب فهمي ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، أحمد حلاوه، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركه بروماكس للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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